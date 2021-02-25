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Более 400 тысяч жителей Саратова остались без воды из-за аварии

Котельные работают в штатном режиме.

25 февраля 2021, 05:48

Фото © Pixabay

В Саратове из-за аварии на сетях водоканала ограничена подача воды в дома 424 тысяч жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"В связи с аварийно-ремонтными работами — заменой задвижки диаметром 100 миллиметров на водопроводном комплексе-3 — ООО "Концессии водоснабжения Саратов" был перекрыт водовод диаметром 1000 миллиметров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проблемы с водоснабжением коснулись жителей шести районов. Котельные работают в штатном режиме, подготовлены автомобили для подвоза воды в социально значимые объекты для поддержания нормального функционирования.

Под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами

Под Саратовом дети плевали в Вечный огонь и пытались затушить его ногами

Аварийно-ремонтные работы планируется завершить до 12:00 мск.

Ранее Лайф рассказывал, что в трёх районах Челябинской области был введён режим ЧС из-за сильной метели и аномальных морозов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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