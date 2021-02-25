Осуждённый за госизмену россиянин Васильев передавал данные спецслужбам Китая

Россиянин Владимир Васильев, осуждённый в Забайкальском крае за госизмену, собирал и передавал данные, составляющие гостайну, китайским спецслужбам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Следствием и судом установлено, что гражданин России Владимир Васильев, признавший вину, передавал спецслужбам одной из азиатских стран — Китая — информацию, которая содержала сведения, составляющие государственную тайну, и которая могла нанести ущерб интересам страны", — рассказал собеседник агентства.

Подробности уголовного дела, а также область, в которой была передана информация, не уточняются. Официальных комментариев следственных органов и представителей защиты Васильева нет.

Напомним, суд признал Васильева виновным в сборе и передаче иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну, и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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