Диетолог объяснила, чем опасно сухое голодание, погубившее 20-летнюю писательницу Шелдон

Писательница Аделина Шелдон, которая была найдена мёртвой в Москве, следила за своей фигурой и практиковала сухое голодание. Чем опасен такой метод похудения, рассказала диетолог Нурия Дианова.

"При сухом голодании человек лишает себя поступления не только пищи, но и воды. В этом случае организм расходует жиры более интенсивно, чем при обычном голодании", — пояснила врач в интервью телеканалу "360".

По словам Диановой, при сухом голодании быстро наступает обезвоживание. Считается, что без питья человек может обходиться не более трёх суток, потом — летальный исход.

Диетолог пояснила, что отказ от еды и воды позволяет потерять два-три килограмма в сутки, но подвергать организм таким испытаниям может только абсолютно здоровый человек.

Напомним, тело 20-летней писательницы Аделины Шелдон обнаружил в запертой квартире хозяин. По одной из версий, причиной смерти стало сухое голодание — диета, которой придерживалась девушка в погоне за красотой.

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