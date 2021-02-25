Диетолог объяснила, чем опасно сухое голодание, погубившее 20-летнюю писательницу Шелдон
На такой диете можно потерять два-три килограмма в сутки, но подобные эксперименты с организмом позволительны только абсолютно здоровым людям.
Фото © awewoman.ru
Писательница Аделина Шелдон, которая была найдена мёртвой в Москве, следила за своей фигурой и практиковала сухое голодание. Чем опасен такой метод похудения, рассказала диетолог Нурия Дианова.
"При сухом голодании человек лишает себя поступления не только пищи, но и воды. В этом случае организм расходует жиры более интенсивно, чем при обычном голодании", — пояснила врач в интервью телеканалу "360".
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По словам Диановой, при сухом голодании быстро наступает обезвоживание. Считается, что без питья человек может обходиться не более трёх суток, потом — летальный исход.
Диетолог пояснила, что отказ от еды и воды позволяет потерять два-три килограмма в сутки, но подвергать организм таким испытаниям может только абсолютно здоровый человек.
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Напомним, тело 20-летней писательницы Аделины Шелдон обнаружил в запертой квартире хозяин. По одной из версий, причиной смерти стало сухое голодание — диета, которой придерживалась девушка в погоне за красотой.
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