МЧС предупредило россиян об уловках мошенников с пожарными извещателями
Насторожиться следует, когда на пороге появляется человек, предлагающий проверить всё и сразу.
Россиян предупредили об уловках мошенников с пожарными извещателями. Видео © МЧС России
В России участились случаи мошенничества: незваные гости под видом сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций продают пожарные извещатели гражданам по ценам, которые в несколько десятков раз выше реальных. Они убеждают доверчивых людей в том, что покупка убережёт их от штрафов, которые последуют, если в доме отсутствует такой прибор. Об этом Лайфу рассказали в МЧС.
В ведомстве напомнили, что у граждан нет никаких обязательств по оборудованию своего жилья извещателями, это происходит исключительно добровольно. Каждый может решить вопрос об их установке исходя из собственного желания обезопасить себя и свою семью.
"Сотрудники МЧС России при осуществлении служебной деятельности, в том числе и профилактической работы, всегда находятся в служебной одежде и предъявляют установленного образца служебное удостоверение. Установка автономных дымовых пожарных извещателей устанавливается исключительно на безвозмездной основе", — предупредил замначальника ГУ МЧС РФ по Республике Карелия Александр Овчинников.
Рыночная цена такого прибора составляет около 300 рублей. Бесплатно их устанавливают в рамках реализации различных программ тем категориям граждан, которые нуждаются в помощи. За два года установлено более 417 тысяч извещателей, с помощью которых спасти от огня удалось свыше 1,2 тысячи человек, в том числе около 600 детей.
В МЧС предупредили, что насторожиться следует в тот момент, когда пришедшие незнакомцы начинают проверять всё и сразу, к примеру электропроводку и газовое оборудование.
"Каждый раз, сталкиваясь на пороге своего жилья с незваными незнакомцами, проявляйте бдительность и не поддавайтесь уловкам мошенников", — заключили в ведомстве.
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