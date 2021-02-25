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"Собаки разбегаются, поджав хвосты": на Сахалине старушка-догхантер подсыпала в еду бродячим псам битое стекло

Бездомные животные обитают в подвале дома и уже не раз пропадали.

25 февраля 2021, 03:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В посёлке Шахтёрск Сахалинской области пенсионерка подсыпала в еду для бродячих собак битое стекло. За этим занятием её застала местная жительница и рассказала о произошедшем порталу "Углегорские новости".

По словам женщины, бездомные псы живут в подвале дома, который совсем недавно отремонтировали. Там они пережидают непогоду, а жильцы их подкармливают. В тот день проживающая в одном из подъездов старушка кинула животным пакет.

Фото © Углегорские новости

Фото © Углегорские новости

"У меня внутри что-то ёкнуло, предчувствие какое-то. Поднимаю, а там — еда с толчёным стеклом. Это же ужас! Как такое может быть, зачем?" — возмутилась очевидица.

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Женщина забрала пакет и попыталась выяснить у соседки причины её поступка. Но та поспешила уйти и сделала вид, что не имеет к этому отношения. Пенсионерка живёт одна и не отличается особой любовью к животным. По словам жительницы Шахтёрска, "собаки и кошки разбегаются, поджав хвосты", стоит бабушке-догхантеру выйти во двор.

Очевидица добавила, что живущие в подвале псы и раньше пропадали, но она и предположить не могла, что кто-то способен на такие жестокие поступки. Кроме того, в подъезде много домашних питомцев, которые могут случайно попробовать подобное "угощение".

"Но самое главное — я не знаю, на что ещё способна эта соседка. Думаю, нормальный человек никогда бы так не поступил. Чем она крошила это стекло: топором, молотком? И главное — зачем?" — заключила женщина.

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В Сети мнения о происшествии разделились. Некоторые порекомендовали очевидице вызвать полицию и привлечь пенсионерку к ответственности за жестокое обращение с животными. Другие просто возмутились поведением бабушки-догхантера, причём подчас в очень резких выражениях.

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Надеюсь, суд вынесет ей соответствующий приговор. И соседи будут тыкать и кричать: "Вот живодёрка идёт!"

Александр Дегтярёв

Часть комментаторов не поверили, что старушка задумала преднамеренное убийство бездомных животных столь страшным способом, и предположили, что куски стекла попали в пищу случайно. Люди призвали разобраться, прежде чем осуждать.

Некоторые шахтёрскую пенсионерку поддержали и напомнили, что бродячих псов не следует прикармливать у домов. Многие пользователи считают, что стаям бездомных животных действительно не место в городах, их следует вылавливать и стерилизовать, но всё же методы старушки — это чересчур.

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Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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