"Собаки разбегаются, поджав хвосты": на Сахалине старушка-догхантер подсыпала в еду бродячим псам битое стекло

В посёлке Шахтёрск Сахалинской области пенсионерка подсыпала в еду для бродячих собак битое стекло. За этим занятием её застала местная жительница и рассказала о произошедшем порталу "Углегорские новости".

По словам женщины, бездомные псы живут в подвале дома, который совсем недавно отремонтировали. Там они пережидают непогоду, а жильцы их подкармливают. В тот день проживающая в одном из подъездов старушка кинула животным пакет.

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"У меня внутри что-то ёкнуло, предчувствие какое-то. Поднимаю, а там — еда с толчёным стеклом. Это же ужас! Как такое может быть, зачем?" — возмутилась очевидица.

Женщина забрала пакет и попыталась выяснить у соседки причины её поступка. Но та поспешила уйти и сделала вид, что не имеет к этому отношения. Пенсионерка живёт одна и не отличается особой любовью к животным. По словам жительницы Шахтёрска, "собаки и кошки разбегаются, поджав хвосты", стоит бабушке-догхантеру выйти во двор.

Очевидица добавила, что живущие в подвале псы и раньше пропадали, но она и предположить не могла, что кто-то способен на такие жестокие поступки. Кроме того, в подъезде много домашних питомцев, которые могут случайно попробовать подобное "угощение".

"Но самое главное — я не знаю, на что ещё способна эта соседка. Думаю, нормальный человек никогда бы так не поступил. Чем она крошила это стекло: топором, молотком? И главное — зачем?" — заключила женщина.

В Сети мнения о происшествии разделились. Некоторые порекомендовали очевидице вызвать полицию и привлечь пенсионерку к ответственности за жестокое обращение с животными. Другие просто возмутились поведением бабушки-догхантера, причём подчас в очень резких выражениях.

Кормить фаршем с битым стеклом это фашизм самый настоящий Солнце_в_руках

Надеюсь, суд вынесет ей соответствующий приговор. И соседи будут тыкать и кричать: "Вот живодёрка идёт!" Александр Дегтярёв

Часть комментаторов не поверили, что старушка задумала преднамеренное убийство бездомных животных столь страшным способом, и предположили, что куски стекла попали в пищу случайно. Люди призвали разобраться, прежде чем осуждать.

Некоторые шахтёрскую пенсионерку поддержали и напомнили, что бродячих псов не следует прикармливать у домов. Многие пользователи считают, что стаям бездомных животных действительно не место в городах, их следует вылавливать и стерилизовать, но всё же методы старушки — это чересчур.

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