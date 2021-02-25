Стало известно название и появились кадры из третьей части фильма про Человека-паука

Третья часть фильма про Человека-паука будет носить название "Нет пути домой". Об этом в "Инстаграме" сообщила компания Sony Pictures. Первый показ запланирован на 16 декабря в рамках четвёртой фазы киновселенной Marvel.

Стоит отметить, что для подогрева интереса поклонников исполнители главных ролей Том Холланд (Человек-паук), Зендая (Эм-Джей) и Джейкоб Баталон (Нед) в своих соцсетях выложили забавные названия фильма: "Человек-паук. Звонок домой", "Человек-паук. Приятель", "Человек-паук. Домашний вредитель". Добавим, что в ленте также появится доктор Стрэндж, которого сыграет Бенедикт Камбербэтч.













Съёмки картины начались в октябре 2020 года в Нью-Йорке, режиссёр ленты — Джон Уоттс. Напомним, что первые две части назывались "Человек-паук. Возвращение домой" и "Человек-паук. Вдали от дома".

Ранее Лайф писал о том, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде в России перенесли на осень.

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