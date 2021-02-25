Адвокат объяснила, что вам запрещено делать в собственном доме

Собственник жилья не может делать с ним всё, что захочет. Его обязанности закреплены в Жилищном кодексе РФ. Гражданин должен поддерживать своё жилище в надлежащем состоянии, не нарушать интересы соседей, а также общие правила многоквартирного дома. Об этом рассказала адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

"Как ни странно, по общему правилу, закреплённому и в гражданском и в жилищном законодательстве, право собственности — это не только благо, но и бремя, поскольку именно на собственника ложатся расходы на содержание его имущества", — приводит слова юриста агентство "Прайм".

До начала перепланировки жилого объекта специалист советует согласовать схемы с органами местной власти. Квартиру разрешается использовать только для проживания, нельзя превращать её в бизнес-объект.

Если же собственник не поддерживает жильё в должном состоянии, нарушает права соседей, использует объект для получения прибыли, то квартира может быть продана по решению суда. После продажи владелец получит за неё деньги за минусом трат на исполнение решения, добавила Ермолаева.

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