СМИ: В Москве арестован экс-директор департамента Минобрнауки Рожков по делу Лукашевич о мошенничестве
Подробности обвинений пока не известны.
Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов
Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодёжной политики Минобрнауки России Артемия Рожкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.
Чиновник проходит подозреваемым по делу бывшего заместителя главы Минобрнауки Марины Лукашевич. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Суть обвинений пока не раскрывается.
По версии следствия, экс-замглавы Минобрнауки предоставляла в ведомство поддельные отчёты о руководстве проектами. Утверждал выполненные работы её подельник, начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Всего им удалось реализовать пять фальшивых договоров и похитить переданные для исполнения госконтрактов деньги на сумму более 40 миллионов рублей.
Напомним, в июле 2020 года в Москве задержали двух человек по делу о хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов. Позже выяснилось, что одна из подозреваемых — замминистра образования и науки Марина Лукашевич. Премьер-министр Михаил Мишустин отстранил её от занимаемой должности.
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