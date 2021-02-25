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СМИ: В Москве арестован экс-директор департамента Минобрнауки Рожков по делу Лукашевич о мошенничестве

Подробности обвинений пока не известны.

25 февраля 2021, 02:35

Фото © АГН "Москва" / Александр Авилов

Тверской суд Москвы арестовал бывшего директора департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодёжной политики Минобрнауки России Артемия Рожкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

Чиновник проходит подозреваемым по делу бывшего заместителя главы Минобрнауки Марины Лукашевич. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере. Суть обвинений пока не раскрывается.

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве

Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич предъявили обвинение в мошенничестве

По версии следствия, экс-замглавы Минобрнауки предоставляла в ведомство поддельные отчёты о руководстве проектами. Утверждал выполненные работы её подельник, начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Всего им удалось реализовать пять фальшивых договоров и похитить переданные для исполнения госконтрактов деньги на сумму более 40 миллионов рублей.

Напомним, в июле 2020 года в Москве задержали двух человек по делу о хищении бюджетных средств. Сотрудники полиции провели более 30 обысков дома и на рабочих местах фигурантов. Позже выяснилось, что одна из подозреваемых — замминистра образования и науки Марина Лукашевич. Премьер-министр Михаил Мишустин отстранил её от занимаемой должности.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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