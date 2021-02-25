В Танзании третью неделю ищут пропавшего на необитаемом острове российского пенсионера

Он исчез на клочке земли в океане размером всего 2,5 километра.

В Танзании пропал 70-летний российский турист из Магнитогорска. Его поиски идут уже третью неделю, но пока безуспешно, рассказала дочь пропавшего путешественника порталу "74.ru".

Сергей Розанов вылетел на Занзибар 30 января. На следующий день он планировал отпраздновать свой юбилей уже в Африке, а 10 февраля мужчина должен был вернуться домой. Не дождавшись отца, Светлана забила тревогу и начала по крупицам собирать информацию. Она обратилась в консульство и правоохранительные органы.

Оказалось, что пенсионер пропал во время экскурсии на необитаемом острове Квале 5 февраля, но в полицию туроператор обратился только спустя двое суток. Отдыхающие, которые были в группе вместе с пропавшим, рассказали, что он отправился к берегу. После этого Розанова никто не видел, не исключено, что ему могло стать плохо на жаре. Сопровождающие искали потерявшегося россиянина до темноты, а затем отплыли с экскурсантами в отель.

Консульство в официальном ответе заявило, что исчезновение Сергея обнаружилось только в гостинице. Дочь уверена, что её папу просто никто не искал, ведь остров размером всего 2,5 километра. В больницах и моргах мужчины тоже не оказалось. Светлана не исключает, что его могли убить и ограбить местные жители, ведь при себе у магнитогорца была недешёвая фотоаппаратура.

Туроператор Coral Travel тоже не даёт ответа на вопрос о том, что могло произойти с пенсионером, но дочь уверена, что его сотрудники что-то недоговаривают. Туристы, которые ездили с её отцом на экскурсию и жили с ним в одном отеле, рассказали, что Сергею стало плохо на прогулке, его погрузили в лодку и доставили в больницу. При этом россияне утверждают, что 10 февраля из-за этого задержали обратный рейс: ждали недостающего пассажира.

В настоящее время местонахождение 70-летнего мужчины до сих пор не известно. К поискам подключилась полиция Магнитогорска, правоохранители опрашивают путешественников, которые последними видели пропавшего соотечественника.