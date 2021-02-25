"Страшно подумать": жертва Скопинского маньяка прокомментировала его скорое освобождение

Скопинский маньяк Виктор Мохов в начале марта выходит из тюрьмы. Одна из его жертв, 34-летняя Екатерина Мартынова, рассказала, какие чувства она испытывает и боится ли освобождения своего мучителя.

С момента тех страшных событий прошло 17 лет. Год назад девушка задумалась о том, что преступник скоро покинет места лишения свободы. Екатерина призналась, что теперь ей слегка не по себе, ведь она думала, что это произойдёт в мае.

"Есть небольшое волнение, особенно когда рассчитываешь на одну дату, думаешь, выйдет в мае, что не совсем уж и скоро. А тут выясняется, что вроде, как на следующей неделе. Я не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить", — рассказала девушка в интервью "Московскому комсомольцу".

По словам Екатерины, у Мохова остался дом под Рязанью, до своей смерти в 2014 году там жила его мать. Женщина до последнего убеждала, что не знала о мучениях жертв в подвале, а потом стала заявлять, что девушки связались с её сыном добровольно. Соседи обещают, что любыми способами будут выживать освободившегося заключённого из посёлка.

Затем в доме проживал сокамерник Скопинского маньяка, а сейчас жильё стоит пустым. Оно находится в сотне километров от места жительства Мартыновой, поэтому девушка не боится случайной встречи. Правда, несколько лет назад, когда жертва написала книгу воспоминаний о своём страшном заточении, Виктор откуда-то узнал её адрес и написал письмо.

"Если Мохову удалось в тюрьме узнать мой адрес, может, у него есть на меня какие-то планы? И на свободе ему не составит труда узнать, где я живу теперь? Страшно подумать об этом", — сказала Екатерина.

Мартынова в третий раз вышла замуж в 2019 году, теперь они живут с супругом в 15 километрах от Рязани. Тему о выходе Мохова из тюрьмы не обсуждают, но рядом с мужем жертва маньяка чувствует себя в безопасности.

Со второй пленницей девушка не общается, по её словам, Елена Самохина развелась, детей у неё нет. Пострадавшая не комментирует четыре года кошмара в подземном бункере в Скопине и не даёт интервью. О детях, которые родились от Виктора в заточении, женщина старается не вспоминать.

Напомним, Мохов оказался в тюрьме после похищения и изнасилования двух девушек в 2000 году в городе Скопине. Он продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из девушек дважды рожала от него, но оба раза преступник отбирал детей. Накануне стало известно, что Скопинский маньяк выходит из тюрьмы 3 марта 2021 года, спустя 17 лет за решёткой.

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