Скопинский маньяк рассказал в соцсетях, как похитил девочек, которых насиловал в бункере

Екатерина Мартынова в программе НТВ "Новые русские сенсации" рассказала, что недавно в соцсетях получила странное сообщение якобы от сокамерника маньяка. Тот пытался предложить ей какую-то бизнес-схему, а потом заявил, что Мохов рядом и хочет добавить её в друзья. Девушка поняла, кто это, и сразу заблокировала аккаунт пользователя. "Противно стало, что у меня в телефоне Мохов", — отметила она.

Елена Самохина (слева) и Екатерина Мартынова. Скриншот © YouTube / НТВ

Как оказалось, у маньяка за решёткой действительно был доступ к Интернету и он не терял времени зря. Недавно преступник также вступил в переписку с датским писателем, который заинтересовался жуткой историей. "Я никогда никому не жалуюсь, и бояться мне нечего", — заявляет заключённый. А затем хладнокровно рассказывает страшные подробности рокового дня, предлагая найти спонсора для интервью и поделиться гонораром с писателем: "Я человек честный и порядочный, с вами поделюсь по совести".

Прокатились по Рязани, увидели двух девок, предложили подвезти в попутном направлении. Девушки вели себя развязно, курили. <...> Складывалось впечатление, что они лёгкого поведения. С собой было немного самогона, предложили выпить, они согласились. Катя самогон не стала пить. Заехали в магазин, купили бутылку марочного вина. Распили, показалось мало, а денег больше не было. По согласию поехали ко мне — продолжить выпивку. Похищать девушек не планировал, хотел весело провести время и переспать с молодой девушкой Виктор Мохов

Виктор Мохов и его тайная страница в VK. Скриншот © YouTube / НТВ

Адский бункер Мохов в переписке называет подвальчиком. Он рассказывает обо всём обстоятельно и спокойно, походя отмечая, что не считает себя извращенцем.

Подвальчик построил для хранения овощей. Там было уютно и прохладно, и решил переоборудовать под комнатку. <...> Книгу "Камасутра" купил ради интереса, в те годы такие книги были редкостью. Я прочитал в ней несколько эпизодов, не более 30 страниц. Я не извращенец и ничего интересного для себя в ней не нашёл Виктор Мохов

Екатерина Мартынова (слева) и первая жертва маньяка Лена Малахова. Фото © Соцсети. Скриншот © YouTube / НТВ