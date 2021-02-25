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В Белоруссии признали экстремистским сменивший название телеграм-канал NEXTA

Основанием для этого послужило ноябрьское решение Партизанского района Минска.

25 февраля 2021, 01:25

Власти Белоруссии внесли группу телеграм-каналов NEXTA в обновлённый список экстремистских материалов. Перечень опубликован на сайте МВД страны.

Под запрет попали NEXTA (сейчас — "Нехта"), NEXTA Live ("Нехта Live") и LUXTA.

Основателей телеграм-канала NEXTA внесли в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму

Основателей телеграм-канала NEXTA внесли в Белоруссии в список лиц, причастных к терроризму

В октябре 2020 года канал NEXTA-Live уже признавался экстремистским, но после этого сменил название. Юридический казус заключается в том, что, если хотя бы одна буква изменилась, формально это уже другой информационный ресурс. Теперь в список попали обновлённые данные.

Основанием для внесения в реестр послужило решение суда Партизанского района Минска от 23 ноября 2020 года.

Украинский суд постановил заблокировать ряд телеграм-каналов

Украинский суд постановил заблокировать ряд телеграм-каналов

Ранее Белоруссия запросила у Польши экстрадицию основателей телеграм-канала NEXTA. Его создатель Степан Путило в ответ назвал требования смешными.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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