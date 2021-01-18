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Опубликовано 18 января 2021, 11:54
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Не ищите банкомат и скрывайте дату отлёта. Россиянам дали советы по отдыху в Танзании

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

Путешественникам также следует заранее позаботиться о ночлеге и сделать прививку от малярии.

В условиях пандемии и закрытых границ Танзания одной из первых начала принимать туристов. Страна стала пользоваться популярностью в том числе у россиян, поэтому эксперты решили дать советы по отдыху в этом экзотическом для нас государстве. Их приводит КП.

Первое правило — тело надо прикрывать. Танзания является мусульманской страной. Туристы могут без стеснения ходить в китайских резиновых тапках или в полосатой пижаме, но мужчины в трусах и дамы в бикини вне пляжа могут нарваться на приключения.

Следующий совет: прячьтесь от солнца, иначе сильнейший ожог вам обеспечен. Самые опасные часы для загара — с 11 утра до 17 вечера. Туристам также не следует провоцировать местных жителей — носить дорогие украшения, размахивать набитым деньгами кошельком или дорогим телефоном, а также лучше не спрашивать у каждого встречного, где банкомат.

Отдыхающим также советуют включить режим "шпион" — быть как можно более скрытным и не разглашать даже малейшую информацию о своём отдыхе. Банды в Занзибаре могут грабить туристов прямо перед их отъездом, поэтому тщательно скрывайте дату отлёта. Также путешественникам следует заранее позаботиться о ночлеге и сделать прививку от малярии. Берегитесь комаров, не пейте воду из открытых источников и при малейших симптомах болезни купите таблетки. В Танзании они продаются в любой аптеке, а в России найти их будет не так легко.

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Алёна Темирчиева
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