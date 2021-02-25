Президент Венесуэлы Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас больше никогда не пойдёт на сделки и диалог с Евросоюзом, если Брюссель не изменит свою санкционную политику.

"Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют?" — приводит слова главы государства Venezolana de Televisión.

Он добавил, что Каракас искал возможности диалога и сделал ряд важных шагов по восстановлению отношений чавизма с оппозицией, но если Евросоюз не поменяет свою политику, то может не ждать улучшения отношений с Венесуэлой.

Мадуро подчеркнул, что у страны есть достоинство и она знает, как отвечать на нападки.

ЕС расширил санкции против венесуэльских чиновников и включил в них 19 официальных лиц, в том числе главу Стратегического оперативного командования Вооружённых сил адмирала Ремихио Себальоса Ичасо, президента Национального избирательного совета (НИС) Индиру Альфонсо и вице-президента НИС Леонардо Моралеса. В Брюсселе решение мотивировали их "ролью в действиях, подрывающих демократию и верховенство закона в стране", а также "серьёзными нарушениями прав человека". В ответ Каракас объявил персоной нон грата посла Евросоюза Исабель Брильанте Педросу. У неё есть 72 часа, чтобы покинуть страну.

Ранее в Венесуэле произошёл взрыв на газопроводе. Мадуро назвал инцидент терактом.

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