Названы сферы, где тяжелее всего найти работу

Наибольшие сложности с поиском работы испытывают топ-менеджеры, работники сферы искусства и массмедиа. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого компанией HeadHunter, пишет РИА "Новости".

Общий индекс трудностей поиска работы остаётся неизменным второй квартал подряд — минус 0,4. У представителей высшего менеджмента, искусства и развлечений он равен –0,59. Чуть легче трудоустроиться в сфере продаж (–0,19) и рабочему персоналу (–0,20).

Пятая часть опрошенных признались, что не считают поиск работы сложным в своей профессиональной области. Обратного мнения придерживается 71% респондентов.

При этом 73% россиян отметили, что вопрос трудоустройства для них или их семьи сейчас критичен, 23% заявили о противоположном. Больше всего поиском работы озабочены жители Москвы и Московской области, а также Уральского федерального округа.

Ранее были названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России.

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