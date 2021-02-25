Узнаем за три дня: россиян заинтриговали прогнозом погоды на март
В конце февраля же ожидается потепление.
Мартовская погода в Европейской России будет переменчивой, не исключено, что вернутся суровые морозы до минус 15 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По словам синоптика, существенное похолодание ожидается в первые двадцать дней месяца.
"Когда — расскажем за три дня до этого события", — пообещал Вильфанд в интервью РИА "Новости".
Ранее россиян предупредили об опасности грядущего потепления.
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