Малышева перечислила продукты, которые возместят недостаток витамина А

Врач и телеведущая Елена Малышева опубликовала в "Инстаграме" пост о том, как пополнить дефицит витамина А (ретинола).

Медик включила в этот список печень трески — 20 суточных норм в 100 граммах, сухую паприку и замороженную петрушку — по 10 в 100, обычную печень — 6 в 100, морковку — 3 в 100.

"В принципе, здоровый человек может есть эти продукты свободно. Беременным женщинам на первые три месяца рекомендовано не употреблять печень трески и те продукты, которые "супербогаты" [витамином A]", — отметила Малышева.

При этом она отметила, что при беременности витамин A не употребляется как "витаминка", а строго контролируется врачом.

Телеведущая уточнила, что дозировка в сутки не должна быть больше 1300 микрограммов вне зависимости от пола и возраста. Суточная норма: мужчины — 900 мкг, женщины — 700 мкг, дети и подростки — 300–600 мкг. Доктор добавила, что передозировка витамина А может угрожать жизни, провоцировать онкологию, а именно рак лёгких. Особенно осторожно нужно принимать его курильщикам.

В заключение Малышева напомнила, что витамин А способствует регенерации кожного покрова и улучшает зрение.

Ранее Лайф писал о витаминах, недостаток которых может привести к смертельному риску при коронавирусе.

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