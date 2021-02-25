В Пентагоне назвали Россию угрозой для существования США и их европейских союзников
Американский генерал отметил, что сейчас мир находится в стадии конкуренции великих держав.
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Несмотря на введённые против России санкции, она остаётся угрозой для существования США и их союзников в Европе. Об этом заявил глава Европейского командования ВС Штатов генерал Тод Уолтерс.
По его словам, сейчас мир находится в стадии конкуренции великих держав, победа в которой гарантирует, что не случится глобальной войны.
"Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой", — сказал Уолтерс, выступая на форуме ассоциации ВВС.
Затем генерал перечислил набор стандартных обвинений в адрес России. Он добавил, что Москва пытается "разделить и ослабить партнёров и союзников США".
Также, по мнению Уолтерса, РФ и Китай "продолжают милитаризировать Арктику, создавая экономический плацдарм для регионального влияния".
Ранее кандидат на пост директора ЦРУ Уильям Бёрнс назвал ошибкой недооценку возможностей России.
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