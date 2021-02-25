Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в сексуальных домогательствах: предлагал сыграть в карты на раздевание
Женщина рассказала, что была не единственной жертвой политика.
Эндрю Куомо. Фото © Facebook / Andrew Cuomo
Бывшая советница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Линдси Бойлан обвинила его в домогательствах с сексуальным подтекстом. Как рассказала женщина в своём блоге на платформе Medium, в 2017 году политик предложил ей игру в карты на раздевание.
"Губернатор Эндрю Куомо создал в своей администрации культуру, в которой сексуальные домогательства и издевательства настолько широко распространены, что они не только оправдываются, но и ожидаются", — заявила американка и добавила, что домогательства со стороны Куомо длились несколько лет.
Инцидент произошёл в 2017 году во время полёта на официальное мероприятие. Тогда Куомо предложил Бойлан сыграть в покер. Женщина расценила это как сексуальный интерес со стороны своего руководителя.
Первый раз о намёках интимного характера со стороны Куомо экс-сотрудница администрации штата Нью-Йорк поведала в конце 2020 года. Её заявление поддержали и другие женщины, которые тоже получали непристойные предложения.
Линдси Бойлан несколько месяцев в 2018 году исполняла обязанности советника губернатора по экономическим вопросам. В данный момент она выставила свою кандидатуру в совет района Манхэттен.
Ранее Лайф писал о том, что экс-кандидата в президенты Франции Франсуа Асселино задержали по делу о сексуальных домогательствах.
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