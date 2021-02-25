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Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в сексуальных домогательствах: предлагал сыграть в карты на раздевание

Женщина рассказала, что была не единственной жертвой политика.

25 февраля 2021, 04:29
<p>Эндрю Куомо. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/andrewcuomo/photos/10156192315658401/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Andrew Cuomo</a></p>

Эндрю Куомо. Фото © Facebook / Andrew Cuomo

Бывшая советница губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо Линдси Бойлан обвинила его в домогательствах с сексуальным подтекстом. Как рассказала женщина в своём блоге на платформе Medium, в 2017 году политик предложил ей игру в карты на раздевание.

"Губернатор Эндрю Куомо создал в своей администрации культуру, в которой сексуальные домогательства и издевательства настолько широко распространены, что они не только оправдываются, но и ожидаются", — заявила американка и добавила, что домогательства со стороны Куомо длились несколько лет.

Инцидент произошёл в 2017 году во время полёта на официальное мероприятие. Тогда Куомо предложил Бойлан сыграть в покер. Женщина расценила это как сексуальный интерес со стороны своего руководителя.

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Первый раз о намёках интимного характера со стороны Куомо экс-сотрудница администрации штата Нью-Йорк поведала в конце 2020 года. Её заявление поддержали и другие женщины, которые тоже получали непристойные предложения.

Линдси Бойлан несколько месяцев в 2018 году исполняла обязанности советника губернатора по экономическим вопросам. В данный момент она выставила свою кандидатуру в совет района Манхэттен.

Ранее Лайф писал о том, что экс-кандидата в президенты Франции Франсуа Асселино задержали по делу о сексуальных домогательствах.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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