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Категорий: 18

Подавляющее большинство россиян хочет получать корпоративную пенсию

Меньше всего доверяет подобным программам старшее поколение.

25 февраля 2021, 04:40

Фото © Pixabay

Большинство россиян хочет получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. Об этом, проведя опрос, сообщили эксперты сервиса "Работа.ру" и НПФ Сбербанка, пишет РБК.

Так, за дополнительную пенсию высказалось 84% респондентов. Стоит отметить, что в феврале прошлого года их было 78%.

Треть опрошенных призналась, что хотела бы получать как минимум 30 тысяч рублей в месяц. Больше остальных в корпоративной пенсии заинтересованы граждане в возрасте от 36 до 55 лет(85%). Чуть ниже доля среди молодёжи от 18 до 25 лет (81%). А вот меньше всего доверяет корпоративным пенсионным программам (КПП) старшее поколение 56+.

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Вместе с тем именно самые взрослые участники опроса наиболее осведомлены о КПП, хуже всего — молодёжь. В целом с подобными программами знакомы 16% россиян, а никогда не слышали о них 18%. Ещё 3% являются участниками.

Коммерческий директор сервис "Работа.ру" Владимир Корицкий отметил, что соискатели с каждым годом уделяют наличию КПП всё больше значения. Особенно, по его словам, это заметно в кризисное время.

Ранее пенсионерам объяснили, какие дополнительные выплаты им положены.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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