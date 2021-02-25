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Концертов не будет: Киркоров опять на год перенёс свои выступления из-за пандемии

Изначально мероприятия должны были пройти ещё в апреле прошлого года.

25 февраля 2021, 05:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/kirkorovofficial/photos/a.997747363650883/3088640611228204/?type=3&theater" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Филипп Киркоров</a></p>

Фото © Facebook / Филипп Киркоров

Певец Филип Киркоров вновь перенёс своих концерты в Государственном Кремлёвском дворце из-за коронавирусных ограничений.

Изначально выступление было запланировано на апрель 2020 года, затем его сдвинули на март 2021 года. Однако сейчас артист вновь вынужден поменять свой график и планировать мероприятия не раньше чем на 2022 год, пишет агентство InterMedia.

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Напомним, ранее стало известно, что Киркоров в качестве продюсера готовит для участия в конкурсе Евровидение молдавскую певицу Наталью Гордиенко. По словам певца, это будет "секси и сладко". Критик Евгений Бабичев не сомневается, что Киркоров выжмет максимум и будет претендовать на высокое место.

Ранее Лайф писал о том, что Киркоров кардинально сменил имидж.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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