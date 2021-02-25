Житель США убил свою соседку и приготовил её сердце, "чтобы высвободить демонов"

Житель американского штата Оклахома Лоуренс Пол Андерсон, которого подозревают в убийстве трёх человек, признался, что убил свою соседку и вырезал ей сердце, чтобы приготовить. Об этом сообщает газета Oklahoman со ссылкой на бюро расследований штата.

Отмечается, что Андерсон также убил своего дядю и четырёхлетнюю девочку. От рук мужчины пострадала и его тётя, однако женщина выжила. Как сообщает газета, американец уже был ранее судим. В 2017 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за употребление наркотиков и владение оружием, но срок был смягчён до 9 лет. Однако Андерсон вышел на свободу уже спустя три года.