Житель США убил свою соседку и приготовил её сердце, "чтобы высвободить демонов"
Мужчина также расправился со своим дядей и четырёхлетней девочкой.
Фото © Pixabay
Житель американского штата Оклахома Лоуренс Пол Андерсон, которого подозревают в убийстве трёх человек, признался, что убил свою соседку и вырезал ей сердце, чтобы приготовить. Об этом сообщает газета Oklahoman со ссылкой на бюро расследований штата.
"Он приготовил сердце с картофелем для своей семьи, чтобы высвободить демонов", — пишет издание.
Отмечается, что Андерсон также убил своего дядю и четырёхлетнюю девочку. От рук мужчины пострадала и его тётя, однако женщина выжила. Как сообщает газета, американец уже был ранее судим. В 2017 году его приговорили к 20 годам тюрьмы за употребление наркотиков и владение оружием, но срок был смягчён до 9 лет. Однако Андерсон вышел на свободу уже спустя три года.
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