Евросоюз и США договорились вместе противодействовать России и Китаю

Главы внешнеполитических ведомств стран ЕС вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном объявили о совместной координации шагов по противодействию России и Китаю. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это был крайне насыщенный разговор, мы подтвердили своё намерение вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю", — отметил Боррель.

Также Боррель высказался о том, что демократия в нынешнее время находится под ударом, поэтому именно Европе и США нужно будет доказать "превосходство этой системы над другими". Ещё он заявил о договорённости между Брюсселем и Вашингтоном по вопросу обеспечения мирового лидерства в борьбе с пандемией и её последствиями.

"Мы должны гарантировать, что США и ЕС обеспечат себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, экономическом восстановлении, распространении в мире демократии и прав человека", — подчеркнул Жозеп Боррель в ходе своего выступления.

Напомним, что министры иностранных дел 27 стран Евросоюза ранее приняли решение о вводе дополнительных санкций против России по ситуации с Алексеем Навальным.

Авторы