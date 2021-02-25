Актёр Борис Щербаков заболел коронавирусом

Звезда сериала "Солдаты" актёр Борис Щербаков заразился коронавирусом. Как сообщает Mash , 71-летний артист получил положительный тест 22 февраля и ушёл на самоизоляцию.

По данным телеграм-канала, контактировали с ним жена, актриса Татьяна Бронзова, и их сын Василий. О состоянии Щербакова не сообщается.