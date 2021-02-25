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Актёр Борис Щербаков заболел коронавирусом

71-летний артист входит в группу риска.

25 февраля 2021, 07:14

Фото © ТАСС / Коробейников Дмитрий

Звезда сериала "Солдаты" актёр Борис Щербаков заразился коронавирусом. Как сообщает Mash, 71-летний артист получил положительный тест 22 февраля и ушёл на самоизоляцию.

По данным телеграм-канала, контактировали с ним жена, актриса Татьяна Бронзова, и их сын Василий. О состоянии Щербакова не сообщается.

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А ранее в больницу с коронавирусом попал худрук Малого театра Юрий Соломин. У 85-летнего артиста лёгкая форма заболевания, и он уже готовится к выписке.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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