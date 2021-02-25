АвтоВАЗ остался без сборки Lada в Казахстане

В Казахстане приостановлено производство автомобилей Lada. Как сообщает "Коммерсант", конвейер перестал работать ещё осенью 2020 года из-за расторжения соглашения о промышленной сборке. По нему заводу "Азия авто" возвращался утильсбор и предоставлялись льготы.

В феврале предприятие проиграло в суде первой инстанции, и теперь Министерство индустрии и инфраструктурного развития республики требует вернуть государству 173,9 млрд тенге (30,8 млрд рублей). По данным портала Tengrinews, на заводе проходят массовые сокращения. АвтоВАЗ же следит за ситуацией и изучает варианты сохранения сборки автомобилей Lada в Казахстане.

Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ отзывает 15 тысяч автомобилей Lada Granta и Lada 4x4 из-за возможного дефекта. За работу по замене неполадок владельцам доплачивать не придётся.

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