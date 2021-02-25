Десятая часть российского бизнеса рискует разориться в 2021 году

Большая часть российского малого и среднего бизнеса с наступлением 2021 года столкнулась с теми же проблемами, что и на пике пандемии. В связи с этим примерно каждая десятая компания вынуждена готовиться к закрытию, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Согласно результатам исследования, главной проблемой бизнеса в начале 2021 года является слабый спрос на товары и услуги, который до сих пор не восстановился к докризисному уровню. Так, в прошлом году более чем у 40% российских компаний спрос упал в полтора раза. Примерно у 60% фирм выручка сократилась более чем на 30%. Кроме того, 45% предпринимателей пришлось урезать фонд оплаты труда.

Отмечается, что в начале 2021 года у 27% предприятий оборот сохранился на уровне прошлого года, однако 33% заявили о его снижении. Почти 10% компаний оказались на грани разорения, в то же время 19% заявили о постепенном восстановлении.





Учитывая сложившиеся обстоятельства, бизнес ожидает от государства снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации. Эту идею поддерживает около 67% компаний. Также почти 47% заявили, что лучшая мера — это не закрывать бизнес на карантин.

Ранее в Кремле оценили возможность новых мер поддержки бизнеса. Там напомнили, что в 2020 году было принято несколько пакетов помощи малым и средним предприятиям.

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