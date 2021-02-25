Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Апокалипсис уже здесь: под Челябинском автомобилисты побросали десятки машин на заметённой снегом трассе — видео

Ограничения движения в регионе продлены до шести часов вечера.

25 февраля 2021, 07:52

Челябинские автомобилисты побросали десятки машин на заметённой снегом трассе. Видео © VK / "Типичный Челябинск"

Десятки автомобилей оказались брошены на дорогах Челябинской области после сильного снегопада и аномальных морозов. Напомним, что там из-за непогоды в трёх районах был введён режим ЧС.

Особо сложная ситуация возникла на трассе Магнитогорск — Челябинск. На записи, опубликованной в паблике "Типичный Челябинск" соцсети "ВКонтакте", видно, что заметённые снегом и оставленные своими владельцами стоят не только легковушки, но и маршрутки и грузовики. Проезжающие мимо автомобилисты призывают владельцев скорее забрать транспорт, так как он мешает снегоуборочной технике расчистить дорогу.

"Движение по основным региональным магистралям будет постепенно открываться раньше 18:00 по мере очистки дорожного полотна — техника работает в интенсивном режиме", — информируют в Миндортрансе Челябинской области.

20 автобусов и 260 машин застряли в пробке: движение по Крымскому мосту вновь закрыли из-за непогоды — видео

20 автобусов и 260 машин застряли в пробке: движение по Крымскому мосту вновь закрыли из-за непогоды — видео

Также стало известно, что во время бурана в Челябинской области умерла пациентка скорой помощи. 23 февраля автомобиль медиков попал в затор по пути из села Агаповка, откуда врачи забрали женщину. В дороге сотрудники скорой помощи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но так и не смогли спасти пациентку, которая на тот момент была в коме.

Ранее массовая авария из-за непогоды произошла на федеральной трассе под Оренбургом. Лайф публиковал видео.

Обильный снегопад вызвал транспортный и энергетический коллапс в Сочи

Обильный снегопад вызвал транспортный и энергетический коллапс в Сочи

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В трёх районах Челябинской области введён режим ЧС из-за сильной метели и аномальных морозов

вчера в 02:26

Не только грузовик и гоночная машина: топ-10 самых необычных КамАЗов за 45 лет

16 февраля, 15:07

Более 400 тысяч жителей Саратова остались без воды из-за аварии

сегодня в 05:48

В Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит ждать третьей волны коронавируса

сегодня в 07:43

Троих детей исключили из школы, когда увидели, какими фото их мать привлекает в Сети мужчин

сегодня в 07:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1