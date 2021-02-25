Апокалипсис уже здесь: под Челябинском автомобилисты побросали десятки машин на заметённой снегом трассе — видео
Ограничения движения в регионе продлены до шести часов вечера.
Челябинские автомобилисты побросали десятки машин на заметённой снегом трассе. Видео © VK / "Типичный Челябинск"
Десятки автомобилей оказались брошены на дорогах Челябинской области после сильного снегопада и аномальных морозов. Напомним, что там из-за непогоды в трёх районах был введён режим ЧС.
Особо сложная ситуация возникла на трассе Магнитогорск — Челябинск. На записи, опубликованной в паблике "Типичный Челябинск" соцсети "ВКонтакте", видно, что заметённые снегом и оставленные своими владельцами стоят не только легковушки, но и маршрутки и грузовики. Проезжающие мимо автомобилисты призывают владельцев скорее забрать транспорт, так как он мешает снегоуборочной технике расчистить дорогу.
"Движение по основным региональным магистралям будет постепенно открываться раньше 18:00 по мере очистки дорожного полотна — техника работает в интенсивном режиме", — информируют в Миндортрансе Челябинской области.
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Также стало известно, что во время бурана в Челябинской области умерла пациентка скорой помощи. 23 февраля автомобиль медиков попал в затор по пути из села Агаповка, откуда врачи забрали женщину. В дороге сотрудники скорой помощи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но так и не смогли спасти пациентку, которая на тот момент была в коме.
Ранее массовая авария из-за непогоды произошла на федеральной трассе под Оренбургом. Лайф публиковал видео.
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