Апокалипсис уже здесь: под Челябинском автомобилисты побросали десятки машин на заметённой снегом трассе — видео

Челябинские автомобилисты побросали десятки машин на заметённой снегом трассе. Видео © VK / "Типичный Челябинск"

Десятки автомобилей оказались брошены на дорогах Челябинской области после сильного снегопада и аномальных морозов. Напомним, что там из-за непогоды в трёх районах был введён режим ЧС.

Особо сложная ситуация возникла на трассе Магнитогорск — Челябинск. На записи, опубликованной в паблике "Типичный Челябинск" соцсети "ВКонтакте", видно, что заметённые снегом и оставленные своими владельцами стоят не только легковушки, но и маршрутки и грузовики. Проезжающие мимо автомобилисты призывают владельцев скорее забрать транспорт, так как он мешает снегоуборочной технике расчистить дорогу.

"Движение по основным региональным магистралям будет постепенно открываться раньше 18:00 по мере очистки дорожного полотна — техника работает в интенсивном режиме", — информируют в Миндортрансе Челябинской области.

Также стало известно, что во время бурана в Челябинской области умерла пациентка скорой помощи. 23 февраля автомобиль медиков попал в затор по пути из села Агаповка, откуда врачи забрали женщину. В дороге сотрудники скорой помощи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но так и не смогли спасти пациентку, которая на тот момент была в коме.

Ранее массовая авария из-за непогоды произошла на федеральной трассе под Оренбургом. Лайф публиковал видео.

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