Пашинян захотел укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности
В частности, это касается реформирования армии.
Никол Пашинян. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил о намерении укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности, в частности в процессе реформирования армии.
Он также сообщил, что сегодня собирается подписать решение о формировании возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая займётся созданием графика дорожной карты реформирования вооружённых сил.
"Хочу подчеркнуть, что мы в этом процессе намерены установить более тесное сотрудничество с нашим партнёром номер один в сфере безопасности — Российской Федерацией. Уверены, что в результате указанного процесса это сотрудничество станет более эффективным в сферах безопасности, военного и военно-технического взаимодействия", — сказал Пашинян.
А ранее Никол Пашинян заявил о неработоспособности российских "Искандеров". После этих слов в Госдуме уличили политика во лжи.
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