В России выявили минимальное с 7 октября число случаев ковида за сутки

В России за минувшие сутки выявили 11 198 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это минимум с 7 октября 2020 года.

Как отмечается, у 10,8% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 16 102 человека, 446 человек скончались. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Пензенской области.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ выявили 4 212 100 случаев заражения CoViD-19.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 3 767 664 человека. За весь период в России умерло 84 876 человек", — отмечается в сообщении штаба.

А ранее в Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит ждать третьей волны коронавируса. Эпидемическая ситуация будет зависеть от соблюдения россиянами мер профилактики и темпов вакцинации, напомнили в службе.

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