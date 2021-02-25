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Названы сроки и условия, при которых в Москве снимут антиковидные ограничения

Это пойдёт на пользу предприятиям, работающим в сфере услуг.

25 февраля 2021, 08:18
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе </p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Антикоронавирусные ограничения в Москве могут быть сняты уже к лету, если в городе сохранится положительная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы надеемся, что при соблюдении, сохранении текущей ситуации с распространением коронавируса нам удастся к лету прийти к минимальным ограничениям, которые могут остаться", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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Ефимов добавил, что снятие ограничений по передвижению поможет различным сферам услуг вернуться к прежним показателям. В частности, речь идёт о культурно-массовых мероприятиях и гостиничном бизнесе.

Напомним, что в России выявили минимальное с 7 октября число случаев ковида за сутки. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Санкт-Петербурге, Москве и Пензенской области.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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