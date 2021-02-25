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В США обнаружен новый штамм коронавируса, способный снизить эффективность вакцин

Он схож с теми мутациями, что раньше были выявлены в других странах.

25 февраля 2021, 12:22

В Нью-Йорке обнаружен совершенно новый штамм коронавируса, его выявили учёные Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета, пишет газета The New York Times.

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Вариант ковида, получивший название B.1.526, имеет черты как "британского", так и "южноафриканского" штаммов. Сообщается, что впервые его выявили ещё в ноябре, а к середине февраля он уже довольно широко распространился в американском мегаполисе. По словам исследователей, этот штамм может снизить эффективность вакцин от коронавируса.

"Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Поэтому, кажется, он широко распространён. Это не единичная вспышка", — отметил директор исследовательского центра в Колумбийском университете Дэвид Хо.

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Учёные выяснили, какие штаммы коронавируса гораздо опаснее "британских"

Ранее учёные доказали, что "южноафриканский" штамм коронавируса на две трети снижает иммунный ответ организма при вакцинации препаратом от компаний Pfizer и BioNTech. Разработчики заявили о готовности обновить вакцину, если она не будет действовать против какого-либо штамма.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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