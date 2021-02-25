Психолог рассказал, как победить аэрофобию

Аэрофобия — это не просто страх, это самая настоящая психическая проблема, от которой нужно избавляться с помощью специалистов. Однако психолог Александр Невеев в беседе с Лайфом рассказал о нескольких действенных методах, которые помогут облегчить тревожное состояние.

По мнению специалиста, людям с аэрофобией стоит изменить своё отношение к тревоге — необходимо убедить себя в том, что ничего плохого не произойдет. Самолёты падают очень редко (и считаются самым безопасным видом транспорта), то есть риск погибнуть минимален, но страх от этого не уменьшается. Это и делает аэрофобию парадоксальной, отмечает психолог.

"С приступом тревоги, паники помогают справиться два компонента: когнитивный и поведенческий. На уровне мышления нужно проанализировать ситуацию и задать себе вопросы: "Что меня пугает? Чего я сейчас боюсь?", — пояснил эксперт.

Осознав, что вы преувеличиваете опасность, нужно переключить свои эмоции на другой объект, например на музыку или книгу. Также психолог советует пообщаться на нейтральные темы с бортпроводниками или с теми, кто сидит рядом. Однако представлять авиакатастрофу в смешном виде категорически не рекомендуется, поскольку это ещё больше усилит страх.

"Наш мозг не настолько примитивно устроен, чтобы вестись на такое. У психики нет условной рамки. Что перед нашим мысленным взором, о том мы и думаем", — отметил Невеев.

Психолог подчеркнул, что без обращения к специалисту настоящую аэрофобию преодолеть очень сложно. А вот разобраться в причинах своего страха и собрать объективную информацию вполне под силу большинству людей самостоятельно.

Ранее психолог рассказала, как справиться с офисной депрессией после удалёнки. По её мнению, нужно заняться планированием и подготовить для себя какие-то вознаграждения.

Авторы