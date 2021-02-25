СБУ объявила Анатолия Шария в государственный розыск
Формальным поводом послужила "обложка" одного из его видео на YouTube, где карта Украины была изображена без Крыма.
Фото © Instagram / anatolijsharij
СБУ объявила в государственный розыск журналиста и медиаэксперта Анатолия Шария после его неявки на допрос в качестве подозреваемого по делу о госизмене. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Следователи ознакомили адвоката Шария Валентина Рыбина с материалами производства, послужившими для сообщения о подозрении его подзащитному. Кроме того, защитнику вручили ходатайство об избрании медиаэксперту меры пресечения, которое направят в суд.
Напомним, СБУ сообщила о подозрении Шарию, который много лет проживает в Европе, 16 февраля. Также ему вменяют "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Сам блогер утверждает, что дело против него политически мотивировано.
По словам Шария, СБУ открыла на него дело по тяжкой статье "Посягательство на территориальную целостность Украины", которая предполагает до 15 лет лишения свободы. Формальным поводом послужила "обложка" одного из его роликов на YouTube, где карта Украины была изображена без Крыма.
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