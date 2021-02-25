Пашинян заявил, что переворот в Армении не получится
Премьер в окружении своих сторонников уже больше часа идёт шествием по улицам.
Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворот в стране устроить не получится. Так он ответил на соответствующий вопрос во время общения со СМИ.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова, и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.
Сегодня премьер выступил с обращением к нации, а позже вышел на улицы Еревана вместе со сторонниками.
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