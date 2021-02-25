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Пашинян заявил, что переворот в Армении не получится

Премьер в окружении своих сторонников уже больше часа идёт шествием по улицам.

25 февраля 2021, 11:11
<p>Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure</p>

Фото © ТАСС / Степан Погосян / Photolure

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что переворот в стране устроить не получится. Так он ответил на соответствующий вопрос во время общения со СМИ.

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова, и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.

Сегодня премьер выступил с обращением к нации, а позже вышел на улицы Еревана вместе со сторонниками.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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