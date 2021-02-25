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Категорий: 18

В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении

Москва призывает все стороны к спокойствию.

25 февраля 2021, 09:32
<p>Фото © ТАСС / Ваграм Багдасарян / Photolure</p>

Фото © ТАСС / Ваграм Багдасарян / Photolure

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва с тревогой наблюдает за обострением ситуации в Армении, где сегодня Генштаб потребовал отставки премьера Никола Пашиняна.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации и считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего важного и близкого союзника. Мы призываем всех к спокойствию, конечно, полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле", — отметил Песков.

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Представитель Кремля добавил, что пока контактов с Ереваном на высшем уровне не было, но при необходимости они организуются достаточно оперативно.

Пашинян уволил главу Генштаба Армении, который требовал его отставки

Пашинян уволил главу Генштаба Армении, который требовал его отставки

Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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