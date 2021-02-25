В Кремле прокомментировали обострение ситуации в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва с тревогой наблюдает за обострением ситуации в Армении, где сегодня Генштаб потребовал отставки премьера Никола Пашиняна.

"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации и считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего важного и близкого союзника. Мы призываем всех к спокойствию, конечно, полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле", — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что пока контактов с Ереваном на высшем уровне не было, но при необходимости они организуются достаточно оперативно.

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