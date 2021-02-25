Пашинян уволил главу Генштаба Армении, который требовал его отставки
Ранее в отставку отправили замглавы ВС республики за насмешку над словами премьера об "Искандерах".
Фото © ТАСС / Рюмин Александр
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об увольнении начальника Генерального штаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна. Напомним, перед этим ВС республики потребовали отставки правительства и самого главы кабмина.
"Я сегодня принял решение уволить начальника Генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей", — сказал Пашинян во время прямого эфира в "Фейсбуке".
Напомним, ранее в Армении уволили замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, высмеявшего Пашиняна за слова про "Искандеры". Премьер-министр заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление.
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