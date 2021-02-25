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Пашинян уволил главу Генштаба Армении, который требовал его отставки

Ранее в отставку отправили замглавы ВС республики за насмешку над словами премьера об "Искандерах".

25 февраля 2021, 08:39
<p>Фото © ТАСС / Рюмин Александр</p>

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об увольнении начальника Генерального штаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна. Напомним, перед этим ВС республики потребовали отставки правительства и самого главы кабмина.

"Я сегодня принял решение уволить начальника Генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей", — сказал Пашинян во время прямого эфира в "Фейсбуке".

Пашинян захотел укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Пашинян захотел укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности

Напомним, ранее в Армении уволили замглавы Генштаба Тирана Хачатряна, высмеявшего Пашиняна за слова про "Искандеры". Премьер-министр заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление.

В Госдуме уличили Пашиняна во лжи после его слов о небоеспособности "Искандеров"

В Госдуме уличили Пашиняна во лжи после его слов о небоеспособности "Искандеров"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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