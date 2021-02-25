Пашинян уволил главу Генштаба Армении, который требовал его отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об увольнении начальника Генерального штаба Вооружённых сил республики Оника Гаспаряна. Напомним, перед этим ВС республики потребовали отставки правительства и самого главы кабмина .

"Я сегодня принял решение уволить начальника Генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы Генштаба и его заместителей", — сказал Пашинян во время прямого эфира в "Фейсбуке".