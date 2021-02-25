Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Москве стартовало голосование по выбору памятника для Лубянской площади

В нём уже приняло участие около 6 тысяч человек.

25 февраля 2021, 08:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Большинство опрошенных москвичей (67%) выступают за открытие на Лубянской площади в Москве памятника русскому национальному герою Александру Невскому. При этом за памятник революционеру Феликсу Дзержинскому — 33% горожан. Об этом свидетельствуют первые данные после начала голосования на портале "Активный гражданин".

Ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянке стартует 25 февраля. Оно продлится до 5 марта на нескольких площадках, а в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

Их ответ нашей Алёнке: в Британии установили пугающий "памятник" Маргарет Тэтчер

Их ответ нашей Алёнке: в Британии установили пугающий "памятник" Маргарет Тэтчер

Голосование началось сегодня в 10 утра мск. По данным на 10:20, в голосовании приняло участие почти 6 тысяч человек. За Александра Невского проголосовало 3996 москвичей (67%), в то время как за Феликса Дзержинского — 1943 (33%).

Ранее на авиабазе Хмеймим в Сирии установили памятник погибшему лётчику Олегу Пешкову. Открытие монумента приурочили ко Дню защитника Отечества.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1