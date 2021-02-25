В России вдвое снизили предельную отпускную стоимость вакцины "Спутник V"
Это оказалось возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства препарата.
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Министерство здравоохранения РФ в два раза снизило отпускную цену на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Если ранее она стоила 1942 рубля за два компонента, то теперь — 866 рублей, без учёта налога на добавленную стоимость, сообщили в пресс-службе правительства.
Как пояснил глава Минпромторга Денис Мантуров, снизить стоимость удалось за счёт оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также роста её объёмов.
"Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации", — цитирует РИА "Новости" его слова.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. На данный момент российская вакцина зарегистрирована в 35 странах. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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