В России вдвое снизили предельную отпускную стоимость вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения РФ в два раза снизило отпускную цену на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Если ранее она стоила 1942 рубля за два компонента, то теперь — 866 рублей, без учёта налога на добавленную стоимость, сообщили в пресс-службе правительства.