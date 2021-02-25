На Украине предложили ввести уголовную ответственность за сотрудничество с Россией

На Украине депутаты от партии "Слуга народа" внесли в Верховную раду два законопроекта о наказании за коллаборационизм, следует из данных электронной системы парламента.

"Коллаборантами будут считаться граждане, которые отрицали осуществление вооружённой агрессии против Украины и оккупацию её территорий или публично призывали к поддержке агрессора, сотрудничеству с оккупантами", — заявила зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в "Фейсбуке".

Согласно первой инициативе, предусматривается привлечение к ответственности за сотрудничество и поддержку России, ДНР и ЛНР, а также властей Крыма. Так, за "добровольное занятие гражданином Украины должности, не связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти на временно оккупированной территории" грозит лишение свободы на 12–15 лет. Кроме того, заключение грозит и тем, кто занял выборные должности в неподконтрольных Киеву регионах или помогал в организации местных выборов.

А благодаря второму законопроекту появляются "дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профсоюзов и общественных формирований" за сотрудничество с Россией, а также властями неподконтрольных Украине территорий.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине предложили запретить СМИ и партии, отрицающие "российскую агрессию". Одним из авторов инициативы стал экс-президент Пётр Порошенко.

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