В Киеве заявили о готовящемся визите Зеленского в США
Там также анонсировали телефонный разговор главы государства с американским коллегой.
Фото © Zuma / ТАСС
Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев ведёт работу по подготовке визита политика в Соединённые Штаты.
"Ведётся работа по подготовке визита Владимира Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового президента США, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки", — сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Отмечается, что работа идёт не только по линии Государственного департамента, но и Белого дома. Жовква добавил, что готовится и телефонный разговор между лидером Украины и президентом США Джо Байденом. Главы двух государств обсудят вопросы политической поддержки и более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл первый телефонный разговор с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном. Российский дипломат подтвердил готовность Москвы к нормализации двусторонних отношений и совместной работе в этом направлении. Блинкен заявил о возможности организации экспертного диалога по решению проблем о функционировании дипломатических представительств в РФ и США.
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