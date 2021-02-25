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В Киеве заявили о готовящемся визите Зеленского в США

Там также анонсировали телефонный разговор главы государства с американским коллегой.

25 февраля 2021, 09:22
<p>Фото © Zuma / ТАСС</p>

Фото © Zuma / ТАСС

Замглавы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев ведёт работу по подготовке визита политика в Соединённые Штаты.

"Ведётся работа по подготовке визита Владимира Зеленского в США. Уже налажен контакт с администрацией нового президента США, а недавно состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки", — сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Байден и Си Цзиньпин впервые провели телефонный разговор

Байден и Си Цзиньпин впервые провели телефонный разговор

Отмечается, что работа идёт не только по линии Государственного департамента, но и Белого дома. Жовква добавил, что готовится и телефонный разговор между лидером Украины и президентом США Джо Байденом. Главы двух государств обсудят вопросы политической поддержки и более широкого привлечения США к переговорам по мирному урегулированию в Донбассе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провёл первый телефонный разговор с новым госсекретарём США Энтони Блинкеном. Российский дипломат подтвердил готовность Москвы к нормализации двусторонних отношений и совместной работе в этом направлении. Блинкен заявил о возможности организации экспертного диалога по решению проблем о функционировании дипломатических представительств в РФ и США.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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