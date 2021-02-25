Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Австралия первой в мире обязала интернет-платформы платить местным СМИ

Новый закон гарантирует, что пресса получит справедливое вознаграждение за свой контент.

25 февраля 2021, 08:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Австралии приняли закон, согласно которому интернет-компании, такие как Google или Facebook, будут обязаны заключать договоры с местными СМИ и платить им за произведённый контент. Документ предполагает, что подобные сделки должны заключаться в двухмесячный период, а сумму вознаграждения для новостного издания сможет устанавливать назначенный правительством арбитр, сообщает CNBC.

"Парламент одобрил предложенный правительством обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают", — заявил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг.

Google лжи. Почему не стоит обращать внимания на рекламу поисковика

Google лжи. Почему не стоит обращать внимания на рекламу поисковика

Напомним, что ранее власти Австралии решили принять новый закон о защите своего медиарынка, который, в частности, обязывал компанию Facebook соблюдать ряд требований страны. В ответ на это американская соцсеть удалила все публикации австралийских СМИ. Руководству страны пришлось пойти на уступки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1