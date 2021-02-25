Австралия первой в мире обязала интернет-платформы платить местным СМИ
Новый закон гарантирует, что пресса получит справедливое вознаграждение за свой контент.
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Власти Австралии приняли закон, согласно которому интернет-компании, такие как Google или Facebook, будут обязаны заключать договоры с местными СМИ и платить им за произведённый контент. Документ предполагает, что подобные сделки должны заключаться в двухмесячный период, а сумму вознаграждения для новостного издания сможет устанавливать назначенный правительством арбитр, сообщает CNBC.
"Парламент одобрил предложенный правительством обязательный кодекс ведения переговоров, который устранит дисбаланс переговорной силы между новостными СМИ и цифровыми платформами. Он гарантирует, что новостные медиакомпании получат справедливое вознаграждение за контент, который они создают", — заявил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг.
Напомним, что ранее власти Австралии решили принять новый закон о защите своего медиарынка, который, в частности, обязывал компанию Facebook соблюдать ряд требований страны. В ответ на это американская соцсеть удалила все публикации австралийских СМИ. Руководству страны пришлось пойти на уступки.
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