В Перми за решётку на пять лет отправили управляющего мини-отелем, где постояльцы заживо сварились в кипятке

Управляющего пермским мини-отелем "Карамель" Сергея Щербакова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц, и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Подсудимого также лишили права заниматься гостиничной деятельностью на два года.

Суд посчитал доказанным, что Щербаков незаконно сделал перепланировку подвала многоэтажного жилого дома под мини-отель. Сам управляющий в ходе предварительного следствия вину отрицал.

Напомним, в ночь на 20 января 2020 года в гостинице в Перми прорвало трубу с кипятком. Пять постояльцев мини-хостела сварились заживо и погибли, ещё трое серьёзно пострадали. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео изнутри отеля.

Авторы