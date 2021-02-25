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В Перми за решётку на пять лет отправили управляющего мини-отелем, где постояльцы заживо сварились в кипятке

Трагедия произошла год назад.

25 февраля 2021, 08:52
<p>Сергей Щербаков. Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг</p>

Сергей Щербаков. Фото © ТАСС / Максим Кимерлинг

Управляющего пермским мини-отелем "Карамель" Сергея Щербакова признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем смерть двух и более лиц, и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Подсудимого также лишили права заниматься гостиничной деятельностью на два года.

Суд посчитал доказанным, что Щербаков незаконно сделал перепланировку подвала многоэтажного жилого дома под мини-отель. Сам управляющий в ходе предварительного следствия вину отрицал.

Пострадавшие в залитом кипятком пермском хостеле потребовали от владельца 4 млн рублей

Пострадавшие в залитом кипятком пермском хостеле потребовали от владельца 4 млн рублей

Напомним, в ночь на 20 января 2020 года в гостинице в Перми прорвало трубу с кипятком. Пять постояльцев мини-хостела сварились заживо и погибли, ещё трое серьёзно пострадали. Лайф публиковал списки погибших и пострадавших, а также первое видео изнутри отеля.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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