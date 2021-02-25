Пашинян выступил перед митингующими в Ереване и принял участие в шествии — видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед митингующими и принял участие в шествии по улицам Еревана в окружении сторонников и силовиков. В своей речи он заявил, что опасность столкновения есть всегда и ситуация сейчас напряжённая, однако внутри страны нет врагов.