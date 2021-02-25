Пашинян выступил перед митингующими в Ереване и принял участие в шествии — видео
Премьер-министр Армении в числе прочего заявил, что угроза переворота управляема, а слова военных были эмоциональной реакцией.
Пашинян выступил перед митингующими в Ереване и принял участие в шествии. Видео © Telegram / Sputnik Армения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил перед митингующими и принял участие в шествии по улицам Еревана в окружении сторонников и силовиков. В своей речи он заявил, что опасность столкновения есть всегда и ситуация сейчас напряжённая, однако внутри страны нет врагов.
Пашинян также уверен, что угроза переворота является управляемой, а все заявления военных были вызваны эмоциональной реакцией. По словам премьер-министра республики, все, кого он уволил, — его "братья, солдаты родины".
Следующее выступление Пашиняна ожидается через несколько часов.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Премьер-министр страны также уволил главу Генштаба Армении.
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