Адвокаты Навального вновь обратились с жалобой в Комитет министров Совета Европы

Защита Алексея Навального, которому заменили условный срок реальным по делу "Ив Роше", обратилась с жалобой в Комитет министров Совета Европы, чтобы добиться немедленного освобождения блогера.

"Мы обратились в Комитет министров Совета Европы в ответ на обращение в ЕСПЧ Минюста РФ. Ведомство заявляет о необходимости пересмотра Страсбургским судом своего решения по Навальному. Мы же заявляем о том, что Россия фактически не выполнила решение ЕСПЧ о том, что наш подзащитный должен быть немедленно освобождён", — сообщила ТАСС адвокат Навального Ольга Михайлова.

Напомним, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали приговор. Европейский суд по правам человека применил правило 39 и потребовал немедленного освобождения блогера. Минюст РФ же исключил возможность освобождения Навального по требованию Евросоюза. Там подчеркнули, что такое требование со стороны ЕСПЧ будет "необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определённым переходом за красную линию.

Ранее адвокаты Навального заявили, что обжалуют приговор суда по делу о клевете на ветерана. На тот момент приговора по делу на руках не было ни у них самих, ни у представителей СИЗО.

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