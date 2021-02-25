Песков — о борьбе с бедностью в России: Никто руки опускать не собирается
Представитель Кремля напомнил, что данная тема является приоритетной для руководства страны.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ будет продолжаться борьба с бедностью и данная тема присутствует во всех планах развития государства. Так он прокомментировал слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что в Китае полностью победили нищету.
"Вы знаете, что тема борьбы с бедностью — подчёркиваю, не с нищетой, а бедностью, критерии разные, — является абсолютным приоритетом руководства страны, президента, правительства. Именно эта тема присутствует во всех планах развития. Без этой темы ни одно Послание президента Федеральному собранию не проходит. Да, не всё получается, различные факторы иногда серьёзно мешают в этой работе. Но никто руки опускать не собирается, работа будет продолжаться", — сказал Песков.
Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в стране удастся снизить уровень бедности в два раза. Он подчеркнул, что ситуация с бедностью не может устраивать.
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