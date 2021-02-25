В Кремле прокомментировали идею переноса думских выборов
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Они намечены на 19 сентября.
В Кремле не обсуждают возможность переноса выборов в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
"Мне не известно о таких активных разговорах. Слышал высказывание Владимира Вольфовича Жириновского, но об активности разговоров ничего не известно. И в администрации таких разговоров не ведётся", — сказал Песков журналистам.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил ФСБ защитить предстоящие выборы в Госдуму от любых провокаций. Президент указал, что РФ пытаются ослабить извне.
Напомним, выборы депутатов нижней палаты парламента восьмого созыва должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.