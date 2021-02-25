Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Кремле прокомментировали идею переноса думских выборов

Они намечены на 19 сентября.

25 февраля 2021, 09:40
<p>Фото © Ярослав Чингаев / ТАСС</p>

Фото © Ярослав Чингаев / ТАСС

В Кремле не обсуждают возможность переноса выборов в Государственную думу, сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мне не известно о таких активных разговорах. Слышал высказывание Владимира Вольфовича Жириновского, но об активности разговоров ничего не известно. И в администрации таких разговоров не ведётся", — сказал Песков журналистам.

Путин выразил уверенность, что объединение трёх партий поможет СР на выборах

Путин выразил уверенность, что объединение трёх партий поможет СР на выборах

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил ФСБ защитить предстоящие выборы в Госдуму от любых провокаций. Президент указал, что РФ пытаются ослабить извне.

Напомним, выборы депутатов нижней палаты парламента восьмого созыва должны пройти в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кремль — о кандидате на пост директора ЦРУ: Он хорошо понимал важность диалога между РФ и США

сегодня в 09:55

Песков — о борьбе с бедностью в России: Никто руки опускать не собирается

сегодня в 09:54

Под Саратовом учитель накормил детей хлоркой вместо витаминок, шестеро попали в больницу

сегодня в 10:40

В Совфеде оценили предложение изолировать Россию от доллара

сегодня в 10:59

Кошелёк давит: почему малоизвестный актёр Трескунов вызывает режиссёра Михалкова на дуэль

сегодня в 11:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1