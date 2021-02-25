В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна о неработоспособности российских "Искандеров"

"Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", — заявил журналистам в четверг представитель Кремля.

В Госдуме уличили Пашиняна во лжи после его слов о небоеспособности "Искандеров"

Отметим, что сам Пашинян назвал заявление Генштаба ВС страны попыткой военного переворота. Он анонсировал скорое обращение к нации и объявил о сборе своих сторонников на площади у дома правительства в Ереване.