В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна о неработоспособности российских "Искандеров"
С армянским премьером оказались не согласны и в Генштабе республики. А после того как критиков Пашиняна уволили из армии, военные потребовали отставки и премьер-министра, и Правительства Армении.
Фото © Пресс-служба Минобороны РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с оценкой эффективности оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", которую на днях высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Российская техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира", — заявил журналистам в четверг представитель Кремля.
Напомним, Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении отметили, что не могут интерпретировать это заявление премьер-министра. Позже замглавы Генштаба Тиран Хачатрян, высмеявший Пашиняна за слова про "Искандеры", был уволен. А сегодня утром армия Армении потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и правительства.
Отметим, что сам Пашинян назвал заявление Генштаба ВС страны попыткой военного переворота. Он анонсировал скорое обращение к нации и объявил о сборе своих сторонников на площади у дома правительства в Ереване.
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