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Кремль — о кандидате на пост директора ЦРУ: Он хорошо понимал важность диалога между РФ и США

С 2005 по 2008 год Уильям Бёрнс возглавлял американское посольство в Москве.

25 февраля 2021, 09:55

Выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность главы ЦРУ Уильям Бёрнс хорошо разбирается в российской специфике, знает "точки натяжения" двусторонних отношений и всегда понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он всегда был "сбалансированным американцем", который хорошо защищал интересы своей страны, но хорошо понимал важность диалога между Вашингтоном и Москвой", — отметил Песков.

Напомним, Уильям Бёрнс ранее заявил, что считает позицию властей США по отношению к России заблуждением. По его мнению, роль Москвы в мировой политике недооценивать не стоит.

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О России он знает не понаслышке — с 2005 по 2008 год Бёрнс возглавлял Посольство США в РФ, владеет русским и арабским языками. С 2011 по 2014 год он занимал должность первого заместителя государственного секретаря США, а в последнее время являлся президентом Фонда Карнеги.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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