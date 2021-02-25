Кремль — о кандидате на пост директора ЦРУ: Он хорошо понимал важность диалога между РФ и США
С 2005 по 2008 год Уильям Бёрнс возглавлял американское посольство в Москве.
Выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность главы ЦРУ Уильям Бёрнс хорошо разбирается в российской специфике, знает "точки натяжения" двусторонних отношений и всегда понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он всегда был "сбалансированным американцем", который хорошо защищал интересы своей страны, но хорошо понимал важность диалога между Вашингтоном и Москвой", — отметил Песков.
Напомним, Уильям Бёрнс ранее заявил, что считает позицию властей США по отношению к России заблуждением. По его мнению, роль Москвы в мировой политике недооценивать не стоит.
О России он знает не понаслышке — с 2005 по 2008 год Бёрнс возглавлял Посольство США в РФ, владеет русским и арабским языками. С 2011 по 2014 год он занимал должность первого заместителя государственного секретаря США, а в последнее время являлся президентом Фонда Карнеги.
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