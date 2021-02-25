Жители Еревана вышли на улицы после заявления Пашиняна о попытке военного переворота — видео
Премьер-министр страны выступит сегодня на площади перед Домом правительства.
На улицах Еревана начинают собираться люди. Видео © Соцсети
В Ереване после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна и Генерального штаба Вооружённых сил страны люди стали выходить на улицы. Основная масса собирается на площади Республики у Дома правительства.
По сообщениям местных СМИ, туда же стягивают полицию, перекрываются дороги. Начались первые стычки между сторонниками и противниками премьера, стражи порядка проводят задержания.
Пашинян в свою очередь заявил, что в связи с ситуацией в стране выступит на площади Республики в 16:00 (15:00 мск). Он отметил, что полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства, Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Премьер-министр страны также уволил главу Генштаба Армении.
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