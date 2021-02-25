Жители Еревана вышли на улицы после заявления Пашиняна о попытке военного переворота — видео

На улицах Еревана начинают собираться люди. Видео © Соцсети

В Ереване после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна и Генерального штаба Вооружённых сил страны люди стали выходить на улицы. Основная масса собирается на площади Республики у Дома правительства.

По сообщениям местных СМИ, туда же стягивают полицию, перекрываются дороги. Начались первые стычки между сторонниками и противниками премьера, стражи порядка проводят задержания.

Пашинян в свою очередь заявил, что в связи с ситуацией в стране выступит на площади Республики в 16:00 (15:00 мск). Он отметил, что полиция и правоохранительные органы будут обеспечивать безопасность митинга.

Авторы