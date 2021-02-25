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Владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба" объявили в международный розыск

Ранее предприниматель был объявлен в розыск по России по делу о неуплате налогов.

25 февраля 2021, 10:15
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана объявили в межгосударственный розыск. Следственный комитет направил в Пресненский суд Москвы ходатайство о заочном аресте предпринимателя по делу о сокрытии налогов. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана", — сказала собеседница агентства.

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Кокая уточнила, что Белойван обвиняется по статье о сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере. Максимальная мера пресечения по данной статье — семь лет лишения свободы.

В феврале прошлого года против Белойвана возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. При этом бизнесмена неоднократно вызывали на допросы, но ни на один из них он не явился.

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По данным следствия, в 2015 году Белойван зарегистрировал новую компанию, на которую перевёл работу сети ресторанов, чтобы избежать выплаты недоимки по налогам в размере 57 миллионов рублей. В июле 2019 года предпринимателя приговорили к двум годам колонии по делу о неуплате налогов, а сумма ущерба составила 690 миллионов рублей. Однако в ноябре того же года мужчину освободили в связи с болезнью. После этого бизнесмен фактически скрылся, не заплатив недоимки.

Напомним, в феврале 2019 года владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван полностью признал вину в неуплате налогов на сумму два миллиарда рублей и заявил о готовности компенсировать государству ущерб. По версии следователей, с января 2011 по март 2014 года Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", фиктивно занизил доходы и таким образом платил меньше налогов.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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