Владельца ресторанов "Корчма Тарас Бульба" объявили в международный розыск

Владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана объявили в межгосударственный розыск. Следственный комитет направил в Пресненский суд Москвы ходатайство о заочном аресте предпринимателя по делу о сокрытии налогов. Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

"В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Юрия Белойвана", — сказала собеседница агентства.

Кокая уточнила, что Белойван обвиняется по статье о сокрытии денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в особо крупном размере. Максимальная мера пресечения по данной статье — семь лет лишения свободы.

В феврале прошлого года против Белойвана возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. При этом бизнесмена неоднократно вызывали на допросы, но ни на один из них он не явился.

По данным следствия, в 2015 году Белойван зарегистрировал новую компанию, на которую перевёл работу сети ресторанов, чтобы избежать выплаты недоимки по налогам в размере 57 миллионов рублей. В июле 2019 года предпринимателя приговорили к двум годам колонии по делу о неуплате налогов, а сумма ущерба составила 690 миллионов рублей. Однако в ноябре того же года мужчину освободили в связи с болезнью. После этого бизнесмен фактически скрылся, не заплатив недоимки.

Напомним, в феврале 2019 года владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван полностью признал вину в неуплате налогов на сумму два миллиарда рублей и заявил о готовности компенсировать государству ущерб. По версии следователей, с января 2011 по март 2014 года Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", фиктивно занизил доходы и таким образом платил меньше налогов.

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